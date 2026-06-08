liberali alla juve una scommessa da fare se si vuole tornare grandi

La Juventus sta valutando l'inserimento di un nuovo profilo liberale nel suo organico, considerato strategico per il progetto di ricostruzione della squadra. La società sta analizzando questa opzione come parte di una pianificazione a lungo termine. La decisione fa parte di un piano più ampio di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi formali in merito.

di Francesco Spagnolo Liberali resta uno dei profili sul quale la Juve potrebbe puntare costruire la squadra del futuro. Ecco perché si dovrebbe scommettere su di lui. Il nome di Liberali è stato accostato alla Juventus. Il talento italiano lascerà il Catanzaro per approdare in Serie A. La valutazione dei calabresi si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra elevata, ma un sacrificio da fare se davvero si vuole tornare grandi. Nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze complessive, partendo nell’undici titolare in ben 15 occasioni. Con una media di 51 minuti a partita e un totale di 1226 minuti giocati, il classe 2007 è riuscito a incidere costantemente nelle dinamiche offensive della squadra calabrese, toccando in media 29. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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