Negli Stati Uniti i docenti di sostegno imparano a leggere una ricerca in pochi minuti | ecco perché Il Webinar NASET

Negli Stati Uniti, un webinar organizzato dalla NASET ha mostrato come i docenti di sostegno possano apprendere a leggere una ricerca in pochi minuti. La NASET è l’associazione professionale principale dedicata a insegnanti specializzati e alle loro formazioni. L’evento si è concentrato sulle tecniche di analisi rapida di studi e dati, evidenziando pratiche di aggiornamento professionale. La sessione ha coinvolto insegnanti e futuri educatori nel tentativo di migliorare le competenze di lettura e interpretazione delle ricerche in tempi ridotti.

La NASET (National Association of Special Education Teachers) è la principale organizzazione professionale nazionale negli Stati Uniti dedicata ai docenti di sostegno e a chi si forma per diventarlo. E’ nata per promuovere l'eccellenza nell'insegnamento specializzato, offre risorse, formazione continua e opportunità di networking. Uno dei modi principali in cui l'associazione supporta i docenti è attraverso la sua storica rivista scientifica ufficiale, la JAASEP (The Journal of the American Academy of Special Education Professionals). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Rockefellers Wrote the Curriculum for Every Public School in America After 1903

Notizie e thread social correlati

Ecco la roadster HC25, una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati UnitiDurante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas in Texas è stata presentata una nuova vettura della serie One-Off, denominata HC25.

‘Lionel Messi è stato fondamentale per la crescita del calcio negli Stati Uniti. È un punto di riferimento per gli avversari della MLS, mentre scoprono cosa significa competere veramente’ Mauricio Pochettino su come Messi sta alzando gli standard negli Stati UnitiLionel Messi ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio negli Stati Uniti, diventando un punto di riferimento per le squadre avversarie...

Temi più discussi: Le foto dei festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti; Fentanyl: perché negli Stati Uniti è un'emergenza e in Italia no; Il Papa: accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia degli Stati Uniti; Trump e l’ordine restrittivo per Meloni: che cos’è e quando si applica negli Stati Uniti.

Caffè yemenita, negli Stati Uniti è boom delle coffeehouse arabe. In Italia? Un piacere ancora per pochi x.com

Caffè yemenita, negli Stati Uniti è boom delle coffeehouse arabe. In Italia? Un piacere ancora per pochiDalle notti senza alcol ai locali aperti fino all’alba: negli Stati Uniti le coffeehouse yemenite crescono del 50 percento, trasformando il caffè in un rito sociale e culturale. Tra spezie, tè e atmos ... corriere.it

Argentina, l’FBI accende i riflettori sull’AFA: indagine sui flussi di denaro negli Stati UnitiLa FBI sta verificando presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti: sotto la lente i rapporti con una società che avrebbe ... fanpage.it