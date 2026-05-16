Ecco la roadster HC25 una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati Uniti
Durante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas in Texas è stata presentata una nuova vettura della serie One-Off, denominata HC25. Si tratta di un modello appartenente al programma Progetti Speciali, senza produzione in serie. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sull’origine del progetto. La vettura è stata mostrata ai presenti nel corso della manifestazione, senza che siano stati rilasciati comunicati ufficiali immediatamente successivi.
Sono stati tolti i veli a una nuova Ferrari della serie One-Off appartenente al programma Progetti Speciali, la HC25 nell’ambito dei Ferrari Racing Days (FRD) che si tengono presso il Circuit of the Americas (COTA), in Texas. L’auto, disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ferrari HC25 Revealed! One-Off 211mph Roadster Looks INSANE
Sullo stesso argomento
Ferrari HC25: la nuova one-off del Cavallino nata per gli UsaDurante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas, la casa di Maranello ha tolto i veli a una nuova one-off.
Kratom: cos'è la nuova droga che impazza negli Stati Uniti e quali sono i rischiC'è preoccupazione negli Stati Uniti per i dati sul consumo di kratom: la Substance Abuse and Mental Health Services Administration stima che 1,7...
Ferrari HC25: la one-off che celebra il V8 puro L'ultima creazione del programma Progetti Speciali nasce sulla base della F8 Spider. È una roadster senza compromessi che rinuncia all'ibrido per omaggiare la tradizione, vestendosi con il linguaggio estetico d facebook
Ferrari HC25, la fuoriserie esclusiva che traghetta Maranello nel futuro – FOTOLa divisione Progetti Speciali firma una vettura unica derivata dalla F8 Spider e destinata a pochissimi e fortunatissimi collezionisti ... ilfattoquotidiano.it
La nuova Ferrari unica al mondo è una Spider V8 e si chiama HC25La Ferrari HC25 debutta ad Austin come esclusiva one-off basata sulla F8 Spider: design futuristico e ultimo V8 spider non elettrificato. it.motor1.com