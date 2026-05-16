Ecco la roadster HC25 una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati Uniti

Durante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas in Texas è stata presentata una nuova vettura della serie One-Off, denominata HC25. Si tratta di un modello appartenente al programma Progetti Speciali, senza produzione in serie. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sull’origine del progetto. La vettura è stata mostrata ai presenti nel corso della manifestazione, senza che siano stati rilasciati comunicati ufficiali immediatamente successivi.

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