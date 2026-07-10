Neet non studiano e non lavorano la mappa di Bari | male città vecchia Picone top

Da quotidianodipuglia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bari, il tasso di NEET varia molto tra i quartieri. La città vecchia, Libertà e San Paolo registrano i valori più alti, mentre San Pasquale e Picone sono tra i migliori. Il dato nazionale mostra una percentuale di giovani inattivi superiore alla media europea, con alcune zone della città che evidenziano situazioni di maggiore difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Città vecchia, Libertà e San Paolo in sofferenza. San Pasquale e Picone i migliori. C'è un dato che in Italia preoccupa più che altrove nello scenario europeo. È quello dei giovani cosiddetti Neet (dall’inglese, not in education, employment or training, persone senza lavoro, che non studiano e non sono in formazione). Lungo lo stivale sono il 13,3 per cento (in leggero calo) dei giovani tra i 15 e i 29 anni, rispetto alla media Ue dell'11. E a peggiorare i dati sono le città del Sud, con Bari e il suo 22,1 % nel gruppo maglia nera tra le aree metropolitane assieme a Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Napoli. Bologna è la migliore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

neet non studiano e non lavorano la mappa di bari male citt224 vecchia picone top
© Quotidianodipuglia.it - Neet (non studiano e non lavorano), la mappa di Bari: male città vecchia, Picone top
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Taranto divisa in due: Tamburi e Città Vecchia i quartieri con il disagio sociale più alto. La mappaA Taranto, i quartieri di Tamburi e Città Vecchia registrano i livelli più alti di disagio sociale.

''Una generazione perduta'': l'esercito invisibile dei giovani che non studiano e non lavoranoOltre 2,4 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, secondo i dati più recenti.

Temi più discussi: Quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia?; Non studiano e non cercano lavoro: l'esercito dei Neet in Brianza, il progetto per trovare la strada; Neet, quanti sono i giovani in Italia che non studiano o lavorano; Neet in calo ma sempre tanti. Sono soprattutto donne sulle spalle della famiglia, però non chiamateli perditempo: 2 su 3 cercano lavoro.

neet non studiano eNeet (non studiano e non lavorano), la mappa di Bari: male città vecchia, Picone topCittà vecchia, Libertà e San Paolo in sofferenza. San Pasquale e Picone i migliori. C'è un dato che in Italia preoccupa più che altrove nello scenario ... quotidianodipuglia.it

neet non studiano eCatania capitale europea dei Neet: a San Cristoforo sono il doppio rispetto alla RomaniaOpenpolis dedica un approfondimento al capoluogo etneo sui giovani che non lavorano e non studiano. Ma a Palermo, seconda, non va molto meglio ... lasicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web