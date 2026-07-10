Neet non studiano e non lavorano la mappa di Bari | male città vecchia Picone top

A Bari, il tasso di NEET varia molto tra i quartieri. La città vecchia, Libertà e San Paolo registrano i valori più alti, mentre San Pasquale e Picone sono tra i migliori. Il dato nazionale mostra una percentuale di giovani inattivi superiore alla media europea, con alcune zone della città che evidenziano situazioni di maggiore difficoltà.

Città vecchia, Libertà e San Paolo in sofferenza. San Pasquale e Picone i migliori. C'è un dato che in Italia preoccupa più che altrove nello scenario europeo. È quello dei giovani cosiddetti Neet (dall’inglese, not in education, employment or training, persone senza lavoro, che non studiano e non sono in formazione). Lungo lo stivale sono il 13,3 per cento (in leggero calo) dei giovani tra i 15 e i 29 anni, rispetto alla media Ue dell'11. E a peggiorare i dati sono le città del Sud, con Bari e il suo 22,1 % nel gruppo maglia nera tra le aree metropolitane assieme a Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Napoli. Bologna è la migliore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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I Neet sono quei giovani tra 15 e 29 anni che non studiano né lavorano. In Italia sono circa 1 su 10, con una media superiore a quella dei paesi Ue. Insieme a @Conibambini abbiamo analizzato la situazione nelle città, per comprendere il fenomeno. - X x.com

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