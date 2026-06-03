' ' Una generazione perduta' ' | l' esercito invisibile dei giovani che non studiano e non lavorano

Notizia in breve

Oltre 2,4 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, secondo i dati più recenti. Questo gruppo, chiamato “neet” (not in education, employment or training), rappresenta circa il 23% della stessa fascia di età. La maggior parte di loro ha abbandonato gli studi e non ha trovato un’occupazione. La situazione coinvolge principalmente giovani di città e con bassi livelli di istruzione.