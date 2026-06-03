' ' Una generazione perduta' ' | l' esercito invisibile dei giovani che non studiano e non lavorano
Oltre 2,4 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, secondo i dati più recenti. Questo gruppo, chiamato “neet” (not in education, employment or training), rappresenta circa il 23% della stessa fascia di età. La maggior parte di loro ha abbandonato gli studi e non ha trovato un’occupazione. La situazione coinvolge principalmente giovani di città e con bassi livelli di istruzione.
"Non studio, non lavoro, non guardo la Tv" recitava una canzone dei CCCP, uno dei gruppi punk di culto degli anni ‘80 italiani. Ai tempi il fenomeno dei Neet (acronimo che sta per not in education employement and training) era una vera e e propria eccezione; a distanza di trent’anni è diventato. 🔗 Leggi su Today.it
Mentalità della Generazione X: La Generazione Invisibile che Ha Visto Tutto
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