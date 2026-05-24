A Taranto, i quartieri di Tamburi e Città Vecchia registrano i livelli più alti di disagio sociale. In queste zone, è più difficile trovare lavoro e il livello di istruzione è più basso rispetto ad altre aree della città.

Ci sono quartieri dove il disagio sociale a Taranto pesa più che in altri. Zone in cui trovare lavoro è più difficile, dove il livello di istruzione è più basso e le famiglie vivono condizioni economiche più fragili. A descrivere queste differenze è l’Istat con l’Idise, l’Indice di disagio socio-economico, uno strumento che misura le disuguaglianze interne alle città attraverso istruzione, lavoro e condizioni di vita. Taranto è stata inserita tra le città campione e la classifica è netta: Tamburi-Lido Azzurro è il quartiere con il livello di disagio più alto (106,7), seguito da Città Vecchia-Borgo (103,4) e Paolo VI (102,4). Sul versante opposto si collocano Montegranaro-Salinella (97,1), Talsano-San Vito-Lama (97,8) e Tre Carrare-Solito (99). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Taranto divisa in due: Tamburi e Città Vecchia i quartieri con il disagio sociale più alto. La mappa

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13 DICEMBRE 2025 TARANTO RIFIUTI TAMBURI E PAOLO VI ANCORA IN EMERGENZA E DEGRADO

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