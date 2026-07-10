Nba Wembanyama ai tifosi degli Spurs | Qui per restare a qualsiasi costo

Victor Wembanyama ha scritto su X di essere a San Antonio per rimanere, ribadendo il suo impegno con la squadra. La dichiarazione arriva dopo le voci di possibili trasferimenti e conferma la volontà di restare a qualsiasi costo. La stella dei Spurs ha condiviso il messaggio rivolto ai tifosi, sottolineando il suo attaccamento alla squadra e alla città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o trattative.

"Famiglia Spurs, sono qui per restare. A qualsiasi costo". In un post su X, la star di San Antonio Victor Wembanyama conferma ai suoi tifosi la volontà di restare a lungo nella franchigia texana, con una chiosa finale importante per il futuro: il lungo francese, infatti, dovrà firmare a breve l'estensione contrattuale, dalle cui cifre dipenderà lo spazio salariale degli Spurs. Il messaggio di Wemby sembra aprire alla possibilità di rinunciare a qualche milione pur di avere attorno a sé una squadra competitiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Victor Wembanyama Emotional After Spurs Advance to the NBA Finals

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