Harper e Castle esplodono ai playoff | gli Spurs hanno trovato i due gioielli da affiancare a Wembanyama | NBA Freestyle

Negli ultimi playoff, gli Spurs hanno ottenuto due rinforzi importanti, con Harper e Castle che si sono distinti in campo. Harper, giovane promessa, ha mostrato una crescita evidente, mentre Castle ha contribuito con prestazioni solide. Entrambi rappresentano un motivo di ottimismo per la squadra, che intende rafforzare il proprio roster con questi talenti. La loro presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati, rendendo più interessante il cammino dei playoff per la franchigia.

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Dylan Harper: la stella in divenire degli Spurs. Avete presente quella sensazione da “il meglio deve ancora venire”? Salvo imprevisti (leggi: stupidate, tipo dare una gomitata fuori da ogni logica a Reid in una semifinale di conference.), è quello che si pensa guardando giocare oggi i San Antonio Spurs. Il motivo è fortemente legato a quella guardia tiratrice da 2,28, che fa arresto a due tempi in stile Larry Bird e che risponde al nome di Victor Wembanyama. Ma non solo. Prendete Dylan Harper, figlio di quel Ron Harper che per anni ha stazionato nel vertice alto del triangolo offensivo di Tex Winter prima ai Bulls e poi ai Lakers. Rookie di 20 anni, scelto dagli Spurs con la numero due dello scorso Draft. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Harper e Castle esplodono ai playoff: gli Spurs hanno trovato i due gioielli da affiancare a Wembanyama | NBA Freestyle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video S2 E19: Wemby & Castle EXPLODE with 40-Point Nights, Fox Named an All-Star, + Goodbye Jeremy Sochan Sullo stesso argomento NBA Freestyle | Wembanyama ha riscritto ancora le regole del basket: gli Spurs tornano ai playoff dopo 6 anniPensieri in libertà (con libertà di pensiero) sulla settimana NBA Gli Spurs tornano ai playoff dopo sei anni Dopo aver visto la palla scendere... NBA, Doncic ne fa 60 contro gli Heat di Fontecchio. Wembanyama porta gli Spurs ai playoffMiami (Stati Uniti), 20 marzo 2026 – La copertina della nottata NBA appena trascorsa se l’è presa indiscutibilmente Luka Doncic, che ha messo una...