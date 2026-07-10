Marine Le Pen e l' Europa stanca

Caro direttore, Marine Le Pen, nonostante anni di processi, polemiche e attacchi politici, guida oggi i sondaggi per le Presidenziali francesi del 2027. Secondo lei è il segno che gli elettori stanno cambiando idea sull’immigrazione e sulla sicurezza oppure è soltanto un sondaggio destinato a cambiare? Alessandra Stilo Cara Alessandra, i sondaggi non sono il Vangelo, ma sono il termometro di una società. E quando un termometro segna una febbre alta, il medico non rompe il termometro: cerca di capire quale sia la malattia. Così dovrebbe fare anche la politica. Marine Le Pen è data nettamente in testa alle intenzioni di voto per le presidenziali francesi del 2027 e, soprattutto, cresce di quattro punti in appena due settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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