Mosca ha espresso insoddisfazione riguardo alla continua fornitura di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, sostenendo che Washington desidera la pace mentre gli europei no. Durante il vertice Nato ad Ankara, il portavoce del presidente russo ha criticato anche l’Unione Europea, nonostante la promessa di un ex presidente statunitense di approvare la licenza per la costruzione di sistemi di difesa Patriot a Kiev.

«La Russia sa bene che gli americani continuano ad armare l'Ucraina. Ma è convinta che Washington voglia la pace a differenza degli europei». Al vertice Nato ad Ankara il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, attacca la Ue nonostante la promessa di Trump di concedere la licenza a Kiev per costruire i Patriot. Per il Cremlino Trump è ancora fra i «buoni» mentre i Paesi europei fra i «cattivi» guerrafondai, con il solo scopo di infliggere una sconfitta a Mosca. D'altro tono la reazione sovietica sugli impegni assunti dalla Nato al vertice, visti come «irresponsabili» specie per la decisione di destinare 140 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina in due anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nato e spie espulse, la rabbia di Mosca

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