Un rapporto dell’intelligence polacca descrive un aumento delle attività russe sul territorio, coinvolgendo sabotaggi, attacchi informatici e operazioni di spionaggio. Le azioni si concentrano su infrastrutture ferroviarie, reti digitali e centri commerciali, mentre vengono segnalate anche attività di reclutamento clandestino e cellule operative ben organizzate. La situazione evidenzia un’intensificazione delle operazioni di Mosca lungo il fianco orientale della NATO.

La pressione russa sul fianco orientale della Nato oggi coinvolge binari ferroviari, reti informatiche, centri commerciali, reclutatori clandestini e cellule di sabotaggio sempre più strutturate. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’intelligence polacca, rilanciato dal Financial Times, che fotografa un salto di qualità nelle attività di spionaggio e destabilizzazione attribuite a Mosca e, in misura crescente, ai servizi bielorussi. Secondo il documento, tra il 2024 e la fine del 2025 Varsavia ha avviato 69 indagini di controspionaggio: lo stesso numero registrato complessivamente tra il 1991 e il 2023. Un dato che, da solo, dà la misura del cambio di fase.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mosca, spie e sabotaggi in Polonia. Il rapporto dell’intelligence di Varsavia

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