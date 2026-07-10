Nations League | Antropova e il muro azzurro abbattono il Belgio per l' Italia ottavo successo

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita di Nations League, l’Italia ha battuto il Belgio con un punteggio di 3-0, vincendo i set 25-20, 25-16 e 25-19. Antropova ha realizzato alcuni ace e il muro azzurro ha bloccato gli attacchi avversari. Con questa vittoria, la nazionale italiana ha raggiunto l’ottavo successo su dieci incontri disputati in questa competizione.

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ITALIA-BELGIO 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)  Gli ace di Antropova e il muro azzurro. Con questi presupposti l’Italia manda in archivio l’ottavo successo in dieci gare di Nations League. A Hong Kong la Nazionale campione olimpica e del mondo ha piegato il Belgio con un convincente 3-0. Un risultato che ancora non basta per essere sicure di un posto alle final eight di Macao (22-26 luglio) ma avvicina molto all’obiettivo: la qualificazione arriverà se stasera l’Olanda non vincerà da 3 punti con la Germania oppure alle ragazze di Velasco basterà conquistare un punto (un ko al tie break) in una delle ultime due sfide con Canada e Cina in programma domani e domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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