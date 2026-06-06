LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova e Adigwe decisive per il bis azzurro!
L’Italia ha battuto l’Olanda per 3-0 nella partita di Nations League femminile. Antropova e Adigwe sono state le giocatrici decisive. La gara si è conclusa poco fa, e i dettagli delle azioni vincenti sono stati confermati. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l’Italia che ha mantenuto il vantaggio dall’inizio alla fine. L’evento si è concluso alle 2.34. La prossima partita è prevista questa sera alle 20.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.34: Per ora è tutto ma l’appuntamento per il volley è per questa sera alle 20.30 con Italia-Turchia. Grazie per averci seguito e buonanotte 2.32: In casa Italia 18 punti di Antropova, 14 di Adigwe, poi 8 per Omoruyi, 7 per una Nwakalor molto attenta a muro. In casa Olanda nessuna giocatrice in doppia cifra: 8 punti per Van de Vosse, 7 a testa per Jansen, Timmerman e Dambrink 2.30: Prosegue l’esperimento di Antropova in ricezione. Oggi la forte schiacciatrice azzurra ha sofferto a tratti la ficcante battuta olandese ma non ha subito psicologicamente gli errori commessi ed è riuscita comunque a giocare un buon match. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Netherlands | Volleyball Nations League Femminile – Settimana 1 | 5 Giugno 2026 LIVE SCORE
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