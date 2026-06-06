LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova e Adigwe decisive per il bis azzurro!

Notizia in breve

L’Italia ha battuto l’Olanda per 3-0 nella partita di Nations League femminile. Antropova e Adigwe sono state le giocatrici decisive. La gara si è conclusa poco fa, e i dettagli delle azioni vincenti sono stati confermati. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l’Italia che ha mantenuto il vantaggio dall’inizio alla fine. L’evento si è concluso alle 2.34. La prossima partita è prevista questa sera alle 20.