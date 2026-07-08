Nations Championship seconda giornata | gli All Blacks attendono l’Italia riflettori anche su Australia-Francia

La Nations Championship torna in campo sabato 11 luglio per la seconda giornata, con un programma che potrebbe già indirizzare il cammino delle dodici protagoniste del torneo. Dopo l’esordio della scorsa settimana, le nazionali cercano conferme o riscatto in un turno che propone diversi incroci di alto livello, a partire dalla sfida tra Nuova Zelanda e Italia, chiamata a misurarsi con l’unica grande del rugby mondiale che non è mai riuscita a battere. Ad aprire la giornata saranno proprio gli All Blacks contro gli azzurri, con calcio d’inizio alle 7.10. A seguire spazio ad Australia-Francia (9.40), con i Bleus intenzionati a rilanciarsi, e a Giappone-Irlanda (12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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