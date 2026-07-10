Nati dal sogno folle di Escobar ora al centro di un nuovo progetto choc | la Colombia immagina un Jurassic Park per gli ippopotami
In Colombia, gli ippopotami introdotti oltre 40 anni fa da Pablo Escobar sono al centro di un nuovo progetto turistico. Il futuro ministro dell’Ambiente ha proposto di creare un “Jurassic Park” per questi animali, immaginando un’attrazione che li renda protagonisti di un’area dedicata al turismo. La proposta sarà discussa con il nuovo governo che entrerà in carica a inizio agosto.
Gli ippopotami arrivati in Colombia oltre quarant’anni fa per volere di Pablo Escobar potrebbero diventare il simbolo di un nuovo progetto turistico. È questa l’idea lanciata dal futuro ministro dell’Ambiente Fabio Arjona Hincapié, che entrerà in carica con il nuovo governo guidato da Abelardo de la Espriella il prossimo 7 agosto. Intervistato da El País, Arjona ha anticipato quello che potrebbe essere uno dei primi provvedimenti della nuova amministrazione, lasciando intendere che il piano ricorderà il celebre film di Steven Spielberg. “Abbiamo una formula di cui non posso rivelare molto. Vi do un indizio: Jurassic Park “, ha dichiarato. L’idea del ministro nasce con l’intenzione di scongiurare l’abbattimento degli animali, una soluzione già presa in considerazione dal precedente governo di Gustavo Petro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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