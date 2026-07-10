Nati dal sogno folle di Escobar ora al centro di un nuovo progetto choc | la Colombia immagina un Jurassic Park per gli ippopotami

Notizia in breve

In Colombia, gli ippopotami introdotti oltre 40 anni fa da Pablo Escobar sono al centro di un nuovo progetto turistico. Il futuro ministro dell’Ambiente ha proposto di creare un “Jurassic Park” per questi animali, immaginando un’attrazione che li renda protagonisti di un’area dedicata al turismo. La proposta sarà discussa con il nuovo governo che entrerà in carica a inizio agosto.