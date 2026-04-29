Dal rischio eutanasia in Colombia al santuario in India | il miliardario Anant Ambani offre la sua tenuta per gli ippopotami di Escobar

Un miliardario indiano ha annunciato di mettere a disposizione la sua tenuta per accogliere gli ippopotami discendenti di quelli importati in Colombia da un famoso narcotrafficante negli anni Ottanta. Questi animali sono stati condannati a morte dal governo locale perché la loro gestione in natura si è dimostrata difficile. La decisione arriva in un momento in cui si discute sul rischio di eutanasia per alcune specie minacciate.

Il figlio di una ricca famiglia indiana vuole "salvare" gli ippopotami discendenti degli esemplari importati in Colombia da Pablo Escobar che sono stati condannati a morte dal governo locale a causa della complessità della loro gestione in natura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar a rischio soppressione La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’: il caso(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Colombia, magnate indiano offre rifugio agli ippopotami di Pablo Escobar. Dal rischio eutanasia in Colombia al santuario in India: il miliardario Anant Ambani offre la sua tenuta per gli ippopotami di EscobarIl figlio di una ricca famiglia indiana vuole salvare gli ippopotami discendenti degli esemplari importati in Colombia da Pablo Escobar che sono stati condannati a morte dal governo locale a causa ... fanpage.it Colombia, magnate indiano offre rifugio agli ippopotami di Pablo EscobarEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it