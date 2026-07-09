Colombia il nuovo governo di estrema destra vuole un Jurassic Park con gli ippopotami di Escobar
Il nuovo governo colombiano di destra propone di creare un parco a tema con gli ippopotami introdotti nel paese dall'ex re della cocaina, anziché abbatterli. La proposta mira a evitare l’uccisione degli animali considerati invasivi. Tuttavia, gli esperti segnalano un alto rischio ambientale legato alla presenza di questa specie non autoctona in ecosistemi locali. La decisione dovrà passare attraverso procedure amministrative e valutazioni di impatto ambientale.
La proposta del ministro dell’Ambiente è un parco a tema per evitare l’abbattimento della specie invasiva, introdotta nel Paese dal re della cocaina. Ma il rischio ambientale è molto alto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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