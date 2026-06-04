Durante il parto in un ospedale di Bologna, una neonata è nata con invalidità permanente a causa di un errore medico. Dopo dieci anni di cause legali, i genitori hanno ottenuto un risarcimento di 700.000 euro. La bambina è nata con gravi problemi di salute, legati a un intervento che avrebbe potuto essere gestito diversamente. La decisione giudiziaria riconosce la responsabilità dell’ospedale e il danno subito dalla famiglia.

Una famiglia ha ottenuto circa 700mila euro di risarcimento dopo che un errore durante il parto di loro figlia, svoltosi nel 2016 all’ospedale Maggiore di Bologna, aveva causato l’invalidità totale della bambina. Il risarcimento è stato il risultato di un processo tortuoso, che ha però stabilito un principio legale importante attraverso il precedente. Famiglia risarcita di 700mila euro per l'invalidità della figlia L'accordo per il risarcimento Lo scontro sul risarcimento Famiglia risarcita di 700mila euro per l’invalidità della figlia I fatti risalgono al 2016, quando la madre della bambina, allora ancora incinta, andò in travaglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Neonata invalida per errore medico durante il parto all'ospedale Maggiore di Bologna, 700mila euro ai genitori

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