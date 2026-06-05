Dopo dieci anni, l’ospedale Maggiore di Bologna è stato condannato a versare 700mila euro a una famiglia per un parto avvenuto nel novembre 2016. La neonata è rimasta invalida totale a seguito del parto. La decisione è stata presa in seguito a una causa legale intentata dalla famiglia contro la struttura sanitaria. Il risarcimento riguarda danni causati presumibilmente da negligenza durante il parto.

L’ ospedale Maggiore di Bologna dovrà pagare 700mila euro di danni a una famiglia per un parto avvenuto 10 anni fa, il 5 novembre 2016. La giudice della seconda sezione civile del tribunale di Bologna, come riporta il Corriere della Sera infatti, ha dato ragione ai legali dei genitori della piccola che considerano l’ospedale responsabile dell’ invalidità totale della bambina, nata dopo un parto difficile. Già durante il travaglio infatti si era verificata una grave sofferenza fetale, i professionisti sanitari avevano comunque deciso di procedere con un parto naturale indotto con “distocia di spalla”, una emergenza ostetrica in cui, dopo l’uscita della testa, una o entrambe le spalle del bambino rimangono incastrate all’interno del bacino materno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Neonata rimasta invalida totale dopo il parto: l’ospedale Maggiore di Bologna dovrà pagare 700mila euro alla famiglia dopo 10 anni

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