Nasce l’Atalanta di Sarri le immagini del primo allenamento in campo

Il primo allenamento della nuova Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri si è svolto giovedì 9 luglio a Zingonia. La sessione si è svolta dopo tre giorni dedicati a visite mediche e test fisici. Sarri ha condotto la seduta in campo, segnando l’inizio ufficiale della preparazione della squadra per la nuova stagione. Le immagini della sessione mostrano i giocatori impegnati in esercizi di riscaldamento e allenamenti tecnici.

Maurizio Sarri, day one. Giovedì 9 luglio si è svolto a Zingonia il primo allenamento della ‘nuova’ Atalanta, agli ordini del tecnico toscano che ha condotto la seduta in campo per la prima volta, dopo i primi tre giorni dedicati alle visite mediche e ai test. In campo un gruppo di oltre trenta giocatori tra chi è rientrato dai prestiti, chi è stato aggregato dall’Under 23, in attesa che si arrivi ad una sintesi tra mercato e scelte e si definisca la rosa a disposizione del nuovo mister. leggi anche. Primo giorno La stagione dell’Atalanta inizia con un “gruppone” da 33, tra aggregati e cavalli di ritorno. Al suo fianco il nuovissimo staff tecnico al completo, a partire dal suo fido vice Marco Ianni e il resto della squadra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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