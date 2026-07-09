Atalanta | primo allenamento in campo con Sarri

Dopo tre giorni di esami medici, fisici e atletici, l'Atalanta ha svolto la prima sessione di allenamento con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La seduta si è tenuta in sede, a Zingonia, e ha coinvolto i 33 giocatori convocati. La squadra ha iniziato le attività sul campo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'allenamento.

Dopo tre giorni di test medici, fisici e atletici, per l'Atalanta di Maurizio Sarri arriva la prima seduta sul campo, in sede a Zingonia. I 33 convocati - senza i nazionali Hien, Kolasinac, Kossounou, De Roon, Kamaldeen Sulemana, Pasalic e De Ketelaere - sono accolti al Centro Sportivo Bortolotti da un drappello di tifosi, fuori dal cancello principale. La squadra potrà fare conoscenza con il nuovo tecnico. La prima seduta di Gianluca Gaetano, che ha appena ultimato le visite mediche alla Madonnina di Milano, dovrebbe essere venerdì. Il ritiro nerazzurro comincia ufficialmente lunedì 13 luglio: la prima parte della preparazione precampionato si concluderà il 26. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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