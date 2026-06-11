Nasce l’Atalanta di Sarri Jashari il primo della lista

L'Atalanta si appresta a ufficializzare l'ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Il club ha già individuato il primo nome nella lista dei potenziali candidati, Jashari, tra i giocatori considerati prioritari. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di comunicare l’accordo, che segna un cambio di rotta rispetto alla gestione precedente. La scelta di Sarri mira a modificare l’approccio tecnico e tattico della squadra per la prossima stagione.

L’ Atalanta si prepara ad annunciare Maurizio Sarri. E a voltare pagina dopo un anno incerto a livello di guida tecnica, di alti e bassi, con quattro allenatori ruotati in dodici mesi sulla panchina nerazzurra, dopo averne ruotati appena tre (Colantuono, Reja e Gasperini) nei precedenti quindici anni di gestione della famiglia Percassi. Un anno fa il saluto di Gasperini e la scelta, dopo un ballottaggio a tre con Raffaele Palladino e Thiago Motta, del suo allievo Ivan Juric (fortemente voluto dall’allora ds D’Amico, con cui aveva lavorato a Verona), ex capitano e poi vice negli anni d’oro genoani di Gasp, esonerato dopo appena cinque mesi e un avvio negativo in campionato con appena 13 punti in 11 giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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