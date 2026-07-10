Nasce Il Teatro di Ancona Un centro commerciale naturale | locali uniti per rilanciare il turismo

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato il “Teatro di Ancona”, un progetto che unisce diversi locali in un centro commerciale naturale. Sono stati introdotti miglioramenti come innovazioni tecnologiche, nuovi arredi e apparecchiature per elevare la qualità dei servizi offerti. Sono state anche aggiornate le insegne e altri elementi di arredo per rendere più attrattivo il centro. L’obiettivo è favorire il rilancio del turismo e migliorare l’aspetto complessivo della zona.

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Innovazioni tecnologiche, nuovi arredi e apparecchiature, insegne e così via per migliorare la qualità dell’offerta dei locali e contribuire a migliorare il decoro del centro stimolando i turisti. Sono questi alcuni degli obiettivi che si pone il nuovo progetto messo in campo in collaborazione tra il Comune di Ancona e la Confartigianato al momento di varare il Centro Commerciale Naturale ‘Teatro di Ancona’. Per ora i protagonisti di questa nuova scommessa nata per rilanciare il turismo ravvivando il centro anche per gli anconetani, sono alcune realtà commerciali legate alla somministrazione di cibi e bevande. Tra i nomi che hanno deciso di investire in questa opportunità ci sono il notissimo Caffè Giuliani, il ristorante La tana del polpo e la recente attività di alta qualità nata in piazza Kennedy, la norcineria Taccalite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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