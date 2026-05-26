Nasce l’Associazione di Via Bixio | commercianti uniti per rilanciare piazzale Barbieri

È stata ufficialmente costituita l’Associazione di Via Bixio, composta da commercianti locali con l’obiettivo di valorizzare il piazzale Barbieri, recentemente pedonalizzato. L’associazione, sostenuta da Confesercenti Parma, ha in programma diversi progetti per trasformare l’area in un punto di interesse per residenti, visitatori e turisti. L’iniziativa mira a promuovere attività commerciali e a rendere più vivace il quartiere attraverso nuove iniziative di rilancio.

Nasce con grandi progetti la nuova Associazione di imprenditori locali St. Francis Gate: il piano, sostenuto da Confesercenti Parma, punta a fare di Barriera Bixio – e in particolare di piazzale Barbieri, recentemente pedonalizzato – un polo di attrazione per residenti, visitatori e turisti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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