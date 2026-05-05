Un accordo tra Napoli e il Sudafrica mira a rafforzare i legami nel settore turistico e commerciale. Recentemente, alcuni ministri sudafricani hanno incontrato l’assessora alle attività produttive della città, discutendo di possibili collaborazioni e scambi. L’intesa prevede iniziative congiunte, promozioni e progetti di sviluppo, con l’obiettivo di favorire le imprese locali e le botteghe napoletane nel mercato internazionale.

? Cosa scoprirai Chi sono i ministri sudafricani che hanno incontrato l'assessora Armato?. Come influirà questo accordo sulle botteghe e le aziende napoletane?. Quali settori oltre al turismo saranno coinvolti nello scambio commerciale?. Cosa prevede il protocollo d'intesa per facilitare le imprese locali?.? In Breve Partecipano i ministri del Free State per turismo, agricoltura, infrastrutture e cultura.. Il console Gianluigi Gaetani e Fabio Del Prete supportano gli scambi commerciali.. La cooperazione coinvolgerà anche le filiere agricole e i sistemi logistici locali.. L'obiettivo finale è la firma di un protocollo d'intesa tra le amministrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli e Sudafrica: nasce un ponte commerciale per il turismo

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