Un adattamento live action di Naruto è in fase di produzione, diretto da Destin Cretton. La serie manga, creata nel 1998 da Masashi Kishimoto, è tra le più vendute al mondo. La produzione coinvolge studi cinematografici e case di distribuzione, senza dettagli su cast o date di uscita. La notizia arriva dopo l’annuncio di un nuovo film basato sulla stessa serie.

Naruto non è solo un fumetto, ma un punto di riferimento per un universo ampio e variegato. Nato dalla penna del maestro Masashi Kishimoto nel 1998, l’opera è uno dei manga più venduti e celebri al mondo. Dalla storia sono nati adattamenti teatrali, anime, merchandising, canzoni celebri. Ora è la volta di un nuovo live action, firmato da Destin Daniel Cretton. Cretton-sensei, gli inizi nel cinema . Il regista statunitense, nato alla Hawaii, è per metà giapponese e dimostra fin da ragazzo le sue capacità direttoriali, tanto che nel 2009 il suo corto Short Term 22 vince il Premio della Giuria al Sundance Film Festival. Da lì inizia l’intenso... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Naruto, in arrivo il live action diretto da Destin Cretton

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Naruto, si cercano i protagonisti per il live-action: al via il casting per Naruto, Sasuke e Sakura

Will Smith vola su Amazon: nell’action-thriller Supermax diretto da David Gordon GreenWill Smith è stato confermato nel cast di Supermax, un action-thriller di grande budget diretto da David Gordon Green.

Argomenti più discussi: Naruto live-action: aperti i casting mondiali per trovare il Team 7; Naruto, Hollywood cerca i nuovi Naruto, Sasuke e Sakura: al via il casting del film live-action.

Il film live-action di ‘NARUTO’ è ora in pre-produzione. Diretto da Destin Daniel Cretton (‘Spider-Man: Brand New Day’), è iniziata una ricerca di casting globale per i ruoli di Naruto, Sasuke e Sakura. reddit

amo naruto ma non ho idea di come si possa fare un film come si deve salvo budget fuori di testa, i precedenti simili da anime a live action non sono di buon auspicio x.com

Il film live action di Naruto si farà: parte il casting e Kishimoto lo considera un miracoloIl regista di Spider-Man: Brand New Day torna a parlare del film live action di Naruto di cui sta iniziando adesso il casting per trovare gli attori, mentre Kishimoto è entusiasta. multiplayer.it

Naruto, in arrivo il live action diretto da Destin CrettonNaruto non è solo un fumetto, ma un punto di riferimento per un universo ... msn.com