Naruto in arrivo il live action diretto da Destin Cretton 

Da metropolitanmagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un adattamento live action di Naruto è in fase di produzione, diretto da Destin Cretton. La serie manga, creata nel 1998 da Masashi Kishimoto, è tra le più vendute al mondo. La produzione coinvolge studi cinematografici e case di distribuzione, senza dettagli su cast o date di uscita. La notizia arriva dopo l’annuncio di un nuovo film basato sulla stessa serie.

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Naruto non è solo un fumetto, ma un punto di riferimento per un universo ampio e variegato. Nato dalla penna del maestro Masashi Kishimoto nel 1998, l’opera è uno dei manga più venduti e celebri al mondo. Dalla storia sono nati adattamenti teatrali, anime, merchandising, canzoni celebri. Ora è la volta di un nuovo live action, firmato da Destin Daniel Cretton.  Cretton-sensei, gli inizi nel cinema . Il regista statunitense, nato alla Hawaii, è per metà giapponese e dimostra fin da ragazzo le sue capacità direttoriali, tanto che nel 2009 il suo corto Short Term 22 vince il Premio della Giuria al Sundance Film Festival. Da lì inizia l’intenso... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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