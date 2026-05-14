Will Smith vola su Amazon | nell’action-thriller Supermax diretto da David Gordon Green

Will Smith è stato confermato nel cast di Supermax, un action-thriller di grande budget diretto da David Gordon Green. La produzione è stata annunciata recentemente e sarà distribuita su Amazon. La notizia è stata riportata da Deadline, che ha specificato anche la partecipazione dell’attore nel progetto. La realizzazione del film è in fase di sviluppo e la data di uscita non è ancora stata comunicata.

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