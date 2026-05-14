Will Smith vola su Amazon | nell’action-thriller Supermax diretto da David Gordon Green
Will Smith è stato confermato nel cast di Supermax, un action-thriller di grande budget diretto da David Gordon Green. La produzione è stata annunciata recentemente e sarà distribuita su Amazon. La notizia è stata riportata da Deadline, che ha specificato anche la partecipazione dell’attore nel progetto. La realizzazione del film è in fase di sviluppo e la data di uscita non è ancora stata comunicata.
Deadline ha riferito che Will Smith ha firmato per recitare in Supermax, un action-thriller ad alto budget diretto da David Gordon Green (Halloween). Amazon MGM Studios si è aggiudicata i diritti mondiali del progetto firmato Miramax con un accordo che si aggira intorno ai 70 milioni di dollari. Il film, che stando alle ultime indiscrezioni sarà un’esclusiva per la piattaforma streaming e non passerà dalle sale, segue le vicende di due agenti dell’FBI impegnati a indagare su un misterioso omicidio avvenuto all’interno della prigione più sicura del mondo. Se Smith interpreterà uno dei due agenti, il casting per il suo partner — un ruolo femminile — è attualmente in corso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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