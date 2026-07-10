È stato avviato il casting internazionale per il film live-action di Naruto. La produzione cerca attori per interpretare i ruoli di Naruto, Sasuke e Sakura. La selezione avviene attraverso una ricerca aperta a livello globale, senza ulteriori dettagli su tempistiche o criteri di scelta. La fase di casting rappresenta uno dei passaggi principali nello sviluppo del progetto, che ha suscitato attesa tra i fan da diversi anni.

Dopo anni di annunci, indiscrezioni e attesa da parte dei fan, il film live-action di Naruto compie uno dei passi più importanti del suo sviluppo. La produzione ha infatti aperto ufficialmente una ricerca globale degli attori protagonisti. Il progetto live-action di Naruto entra in una nuova fase. Lionsgate ha annunciato un casting internazionale per trovare gli interpreti di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, i tre protagonisti dello storico Team 7 creato da Masashi Kishimoto. Lionsgate apre il casting mondiale per il Team 7 La casa di produzione Lionsgate ha annunciato l'avvio di un casting internazionale destinato a selezionare gli interpreti di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, il trio protagonista della storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Naruto, si cercano i protagonisti per il live-action: al via il casting per Naruto, Sasuke e Sakura

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Si parla di: Naruto, Hollywood cerca i nuovi Naruto, Sasuke e Sakura: al via il casting del film live-action.

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