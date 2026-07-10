La Guardia di Finanza ha arrestato 23 persone coinvolte in due gruppi di narcotraffico tra Albania e Italia. Le operazioni riguardano un’organizzazione con base a Oria e un’altra a Lecce, entrambe dedite all’importazione di cocaina, eroina e marijuana. I canali di approvvigionamento sono albanesi per droga e calabresi per cocaina. Sono stati arrestati anche minori e donne utilizzati come corrieri.

La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo 23 arresti nei confronti dei presunti componenti di due diverse associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti, una con sede a Oria (Brindisi) e una a Lecce, con canali di approvvigionamento albanese per la cocaina, l’eroina e la marijuana, e calabrese per la cocaina. Così Domenico Mallia, capo della Sezione Operativa della Dia di Lecce. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2022 e il 2025. Le misure cautelari sono state disposte dal gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele, su richiesta della pm della Dda Cannarile. I provvedimenti vengo eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Narcotraffico tra Albania e Italia, usati anche minori e donne come corrieri: 23 arresti

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