Droga tra Italia e Albania maxi blitz tra Lecce e Brindisi | 23 arresti

Alle prime luci dell'alba, agenti della polizia hanno arrestato 23 persone durante un blitz tra Lecce e Brindisi. L’indagine ha scoperto un’organizzazione criminale che usava minorenni, donne e cittadini albanesi come corrieri sui bus di linea tra Italia e Albania. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Direzione investigativa antimafia. Gli arresti fanno seguito a mesi di indagini sulla rete di traffico di droga.

Un’organizzazione che avrebbe utilizzato minorenni, donne e cittadini albanesi come corrieri sugli autobus di linea tra Italia e Albania è stata smantellata all’alba di oggi nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce e condotta dalla Direzione investigativa antimafia. Il bilancio dell’operazione è di 23 misure cautelari, di cui 21 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. L’inchiesta, sviluppata tra il 2022 e il 2025, ha permesso di ricostruire l’attività di due distinte associazioni criminali specializzate nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Due organizzazioni attive tra Lecce e Brindisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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