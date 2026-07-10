Sono stati arrestati 23 persone tra Lecce e Oria nell'ambito di un'operazione contro un traffico di droga tra Italia e Albania. Le forze dell'ordine hanno individuato donne e minori usati come corrieri sui bus di linea. Sono state installate telecamere con schede SIM 4G presso la caserma di Oria e agli accessi principali della città per monitorare i movimenti delle forze di polizia.

Donne e minorenni impiegati come corrieri della droga sui pullman di linea tra Italia e Albania. E telecamere con sim 4G puntate sulla caserma dei carabinieri di Oria e sui principali accessi alla città per monitorare gli spostamenti delle forze dell’ordine. Sono due dei particolari emersi dall’operazione “Whisper”, il maxi blitz della Direzione investigativa antimafia di Lecce scattato all’alba e culminato con l’esecuzione di 23 misure cautelari tra le province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Gli arresti - 21 in carcere e 2 ai domiciliari- sono stati disposti dalla gip del Tribunale di Lecce, Valeria Fedele, su richiesta della pm della Dda Giovanna Cannarile. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Donne e bambini come «corrieri» della droga sui bus di linea dall'Albania: 23 arresti tra Lecce e Oria

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