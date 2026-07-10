Napoli sull' ala del Boca Zeballos ma per comprare servono uscite

In quel barrio ch’è la memoria ci sono strade che grondano suggestioni e rimettendo assieme Buenos Aires, il Boca e l’Argentina intera, Napoli avverte il richiamo d’un tempo infinito, di epoche lontane o anche vicine, d’un calcio che resterà, tra i Sivori, i Diego e il Pocho ponti generazionali che suscitano emozioni. Exequeiel Zeballos è un rigurgito d’un calcio che resta e semmai si rinnova, ha dentro di sé, tutti assieme, gli elementi scatenanti d’un revival tra i ricordi, e però è anche il futuro: nei suoi 24 anni (compiuti ad aprile) c’è la filosofia di sempre di un club che le carte di identità le vuole "fresche", nella sua condizione si svincolato (da dicembre prossimo) c’è la lungimiranza di chi sa che deve osare, nella sua natura c’è quel calcio che affascina e ti conquista, perché sa di «loro», o almeno vai a vedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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