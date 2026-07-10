Napoli nuovo nome per la porta | può arrivare dalla Serie A

Il Napoli sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere e ha avviato contatti con un club di Serie A. La trattativa coinvolge un estremo difensore in prestito dal Lecce, ma dipende dalla cessione di un centrocampista serbo. La società ha già avviato le negoziazioni, che si sviluppano parallelamente alla possibilità di acquistare il portiere. La decisione finale dipenderà dall'esito delle trattative di mercato.

Wladimiro Falcone entra nel mirino del Napoli calciomercato: Giovanni Manna ha avviato contatti diretti con il Lecce per l’estremo difensore, ma la trattativa dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic. Falcone: Manna accelera, ma Milinkovic blocca tutto. Il direttore sportivo azzurro ha già mosso i primi passi concreti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Manna ha incontrato a Milano gli agenti di Falcone e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera per sondare fattibilità economiche e condizioni dell’operazione. L’ex Reggina rappresenta il profilo individuato dal Napoli per rinforzare il reparto portieri, ma tutto rimane sospeso fino alla partenza del serbo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Pista INEDITA per la porta e il TALENTO che l'Inter può soffiare al Napoli

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