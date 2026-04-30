Napoli il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A | occhio alla concorrenza!

Sul mercato estivo, la Lazio ha ricevuto diverse offerte per il difensore in questione, con Milan, Inter, Juventus e Napoli che hanno mostrato interesse. La società biancoceleste, però, ha dichiarato di non voler cedere facilmente il giocatore, mantenendo alta la propria posizione. La trattativa resta aperta, mentre le altre squadre valutano le proprie strategie per assicurarsi il difensore dalla Serie A.

Mario Gila infiamma il mercato estivo: Milan, Inter, Juventus e Napoli si muovono per il difensore della Lazio, che però Lotito non intende cedere facilmente. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il centrale spagnolo rappresenta uno dei profili più contesi della prossima sessione di trasferimenti. Gli azzurri hanno già chiesto informazioni, ma la concorrenza interna è agguerrita. Il Milan prepara l’assalto, l’Inter segue da vicino, la Juve ha sondato il terreno. La Lazio, però, ha deciso di tirare sul prezzo: Lotito non vuole cedere Gila e il contratto fino al 2027 gli consente di fare muro. Gila e il Real Madrid: il 50% di rivendita che complica tutto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: occhio alla concorrenza! Notizie correlate Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De... Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Il tedesco può arrivare insieme ad un altro parametro zerodi Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza di una rivale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, scatto per il nuovo difensore: 40 milioni per il muro dell'Ecuador; Napoli, oggi di nuovo in campo con la novità Rrahmani; NAPOLI, RAFA MARIN PUÒ TORNARE: LA VOLONTÀ DEL DIFENSORE PUÒ ESSERE DECISIVA; Napoli, Rrahmani verso il rinnovo: in arrivo la firma fino al 2029. Calciomercato Napoli News | Presentata un’offerta per un giovanissimo difensore (oggi 30 aprile 2026)Calciomercato Napoli News: i partenopei avrebbero presentato un'offerta per Gabriel Indio, diciassettenne difensore brasiliano dell'Athletic Club. ilsussidiario.net Rrahmani-Napoli: c'è la firma. Forte aumento di ingaggio per il difensoreIl difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha prolungato il contratto con la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis. areanapoli.it Goethe e Napoli: “L’arte di vivere, non di accumulare” Ci sono sguardi che colgono l’essenza più profonda di una città. E quello di Goethe resta tra i più lucidi. "Trovo nel popolo napoletano la più geniale e vivace industria, non per diventare ricchi, ma per viver - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com