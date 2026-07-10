La Polizia metropolitana di Napoli ha effettuato un blitz nella zona della cantieristica navale, sequestrando sei attività e denunciando otto persone. L'operazione fa parte di un'azione più ampia contro i reati ambientali, rivolta a contrastare le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e alle emissioni nocive. Questa iniziativa segue le direttive del prefetto e si inserisce nel quadro delle misure adottate dopo una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Prosegue e si intensifica l'azione di contrasto ai reati ambientali condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell'ambito della strategia di contrasto alla ‘Terra dei Fuochi’, secondo le linee guida del prefetto Michele di Bari, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. L'operazione, diretta dalla comandante Lucia Rea, ha interessato in particolare il comparto della cantieristica navale e della carpenteria pesante, settori ad alto impatto ambientale per la gestione dei cicli produttivi e dei rifiuti connessi. Questo il bilancio dell'intervento nella zona di Agnano, area occidentale di Napoli: 6... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, blitz della Polizia metropolitana nella cantieristica navale: 6 attività sequestrate e 8 denunce

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Napoli. Blitz contro la camorra che si rigenera: raffica di arresti e denunce

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