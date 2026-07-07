Napoli | sequestrate due aree in via Argine dalla Polizia Metropolitana tre persone denunciate
La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone. I controlli, che riguardano la tutela ambientale e la polizia giudiziaria, continuano a essere intensificati nell’ambito delle attività di tutela del territorio. La dirigente della Polizia Metropolitana guida le operazioni di controllo, che si sono concentrate su questa zona specifica. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle circostanze del sequestro.
Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli, nell'esercizio delle funzioni di polizia ambientale e di polizia giudiziaria di iniziativa attribuite alla Direzione, guidata dal comandante Lucia Rea. Nel corso dell'ultima attività ispettiva, i funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana – gruppi Gota Napoli e Gaia Pompei - hanno sottoposto a sequestro due distinte aree ubicate al di sotto dell'asse viario di via Argine (SS 152), riscontrando gravi irregolarità sotto il profilo ambientale. L’operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi, sulla base delle linee di indirizzo del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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Sequestro a via Argine, Napoli
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Sequestrate due aree in via Argine dalla Polizia Metropolitana, tre persone denunciate alla ProcuraLa Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone alla Procura.
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