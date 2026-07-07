Napoli | sequestrate due aree in via Argine dalla Polizia Metropolitana tre persone denunciate

Notizia in breve

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone. I controlli, che riguardano la tutela ambientale e la polizia giudiziaria, continuano a essere intensificati nell’ambito delle attività di tutela del territorio. La dirigente della Polizia Metropolitana guida le operazioni di controllo, che si sono concentrate su questa zona specifica. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle circostanze del sequestro.