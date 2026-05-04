Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha condotto un'operazione nella periferia est della città, coinvolgendo zone come Tor Bella Monaca e Torre Maura. Le forze dell’ordine hanno effettuato arresti e denunciato alcune persone, intervenendo lungo i principali punti di collegamento di via Casilina. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie che hanno perquisito alcune aree e controllato i residenti presenti.

Un nuovo blitz della polizia di Stato ha interessato nelle ultime ore il quadrante est della Capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura, estendendosi lungo gli snodi della direttrice di via Casilina. L'operazione, coordinata dal VI Distretto Casilino, si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al contrasto del microspaccio e al presidio delle periferie urbane più esposte a fenomeni di illegalità diffusa. Il cuore dell'attività si è concentrato nella storica e complessa piazza di spaccio di via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, già da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. Qui gli agenti hanno documentato diverse cessioni di sostanze stupefacenti e individuato più punti di vendita attivi, disarticolando nel corso dell'operazione una rete di spaccio frammentata ma strutturata.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blitz della polizia nella periferia est: arresti e denunce

Blitz della Polizia sventa assalto a un portavalori, 4 arresti

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