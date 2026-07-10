La spiaggia di largo Sermoneta a Napoli è ora accessibile a tutti con ombrelloni e sedie gratuiti. Recentemente sono stati completati i lavori di recupero del muro dell’emiciclo e delle scalinate in pietra, realizzati seguendo le indicazioni della Soprintendenza. Gli interventi hanno riguardato il restauro delle strutture, che ora sono state messe a disposizione del pubblico. Nessuna modifica è stata apportata ad altri aspetti dell’area.

Nelle scorse settimane sono stati ultimati gli interventi di recupero del paramento murario dell’emiciclo di largo Sermoneta e delle due scalinate in pietra, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza. «Si è provveduto inoltre, all’installazione dei servizi igienici chimici, all’allestimento delle docce e delle passerelle, nonché al livellamento dell’arenile» e «la spiaggia è stata dotata di cestini per la raccolta differenziata e due mini-isole ecologiche», informa il Comune. «Oggi viene ultimata e aperta alla fruizione pubblica la nuova rampa metallica installata per il superamento delle barriere architettoniche. Si tratta di una rampa della lunghezza di circa 20 metri che consente di superare, con una pendenza inferiore all’8%, il dislivello esistente tra l’emiciclo di largo Sermoneta e la spiaggia sottostante. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, anche la spiaggia di largo Sermoneta diventa accessibile per tutti: ombrelloni e sedie gratuiti

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