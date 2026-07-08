Ombrellone gratis e lettino a 4 euro | a Riccione la spiaggia accessibile a tutti
A Riccione, sulla spiaggia, un uomo di 87 anni gestisce il suo stabilimento con entusiasmo. Offre ombrelloni gratis e lettini a quattro euro, rendendo l’accesso più semplice per tutti. Si muove tra i lettini e gli ombrelloni, mantenendo l’attività attiva da molti anni. La sua presenza è costante e riconoscibile sulla battigia. La gestione si caratterizza per iniziative che favoriscono l’accessibilità e il servizio ai clienti.
Si muove come un leone tra i lettini e gli ombrelloni del suo bagno, a Riccione. Ed è quasi un'istituzione Guerrino Ricci, che in barba ai suoi 87 anni è ancora qua con l'entusiasmo del primo giorno per la sua attività. I prezzi del suo stabilimento sono a dir poco stracciati: "Faccio pagare tutto 4 euro, con ombrellone gratis". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lettino in riva al mare a 4 euro, lo stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia
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Mentre i prezzi del turismo balneare continuano a salire, Guerrino Ricci, storico bagnino di 87 anni di Riccione (Zona 16), va controtendenza: offre un lettino a 4 euro e l'ombrellone gratis. La sua scelta ha scatenato il plauso dei social, ma anche un dibattito tra x.com
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