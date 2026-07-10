napoli anche la spiaggia al largo sermoneta diventa accessibile per tutti

Nelle ultime settimane sono stati completati i lavori di recupero del paramento murario dell’emiciclo di largo Sermoneta e delle due scalinate in pietra, che si trovano sulla spiaggia al largo di Sermoneta. Gli interventi sono stati realizzati seguendo le indicazioni della Soprintendenza. La riqualificazione ha reso accessibile a tutti la zona, che in precedenza presentava criticità strutturali. Ora, la spiaggia è aperta e fruibile senza barriere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nelle scorse settimane sono stati ultimati gli interventi di recupero del paramento murario dell’emiciclo di largo Sermoneta e delle due scalinate in pietra, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza. Si è provveduto inoltre, all’installazione dei servizi igienici chimici, all’allestimento delle docce e delle passerelle, nonché al livellamento dell’arenile. La spiaggia è stata inoltre dotata di cestini per la raccolta differenziata (due mini-isole ecologiche). Oggi viene ultimata e aperta alla fruizione pubblica la nuova rampa metallica installata per il superamento delle barriere architettoniche. Si tratta di una rampa della lunghezza di circa 20 metri che consente di superare, con una pendenza inferiore all’8%, il dislivello esistente tra l’emiciclo di largo Sermoneta e la spiaggia sottostante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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News - Napoli, baby gang a Largo Sermoneta. Laggressione a Borrelli riapre una domanda… 12/4/2026

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