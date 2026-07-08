Si muove come un leone tra i lettini e gli ombrelloni del suo bagno, a Riccione. Ed è quasi un'istituzione Guerrino Ricci, che in barba ai suoi 87 anni è ancora qua con l'entusiasmo del primo giorno per la sua attività. I prezzi del suo stabilimento sono a dir poco stracciati: "Faccio pagare tutto 4 euro, con ombrellone gratis". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Riccione, ombrellone gratis e lettino a 4 euro: la spiaggia accessibile a tutti

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Lettino in riva al mare a 4 euro, lo stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia

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Ombrellone gratis e lettino a 4 euro: a Riccione la spiaggia accessibile a tuttiA Riccione, sulla spiaggia, un uomo di 87 anni gestisce il suo stabilimento con entusiasmo.

A Riccione una spiaggia dove il lettino costa ancora 4 euro e l'ombrellone è gratis: «Se rincariamo la gente non viene più, non me la sento»A Riccione, sulla spiaggia, il prezzo per un lettino rimane a 4 euro e gli ombrelloni sono gratuiti.

Temi più discussi: A Riccione una spiaggia dove il lettino costa ancora 4 euro e l'ombrellone è gratis: Se rincariamo la gente non viene più, non me la sento; Guerrino e la politica dei prezzi bassi a Riccione: Da me un lettino costa 4 euro e l’ombrellone è gratis; A Riccione c'è uno stabilimento dove l'ombrellone è gratis; Tutti con il ‘capitano’ Guerrino, ombrellone e lettino a 4 euro. I bagnini: Prezzi tarati sui servizi, spiagge per tutte le tasche.

Mentre i prezzi del turismo balneare continuano a salire, Guerrino Ricci, storico bagnino di 87 anni di Riccione (Zona 16), va controtendenza: offre un lettino a 4 euro e l'ombrellone gratis. La sua scelta ha scatenato il plauso dei social, ma anche un dibattito tra x.com

Ombrellone gratis e lettino a 4 euro, la filosofia di Guerrino Ricci per una spiaggia accessibile a tuttiUn lettino 4 euro, e l'ombrellone è gratis. Sembra utopia, invece succede davvero: al Bagno 16 di Riccione, dove il titolare, Guerrino Ricci, ... msn.com

Riccione, lo stabilimento dove un lettino costa 4 euro (e l'ombrellone è gratis). Il titolare: La spiaggia è un diritto di tuttiUn lettino 4 euro, e l'ombrellone è gratis. Sembra utopia, invece succede davvero: al Bagno 16 di Riccione, dove il titolare, Guerrino Ricci, ... msn.com