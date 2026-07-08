Riccione ombrellone gratis e lettino a 4 euro | la spiaggia accessibile a tutti
A Riccione, uno stabilimento balneare offre ombrelloni gratuiti e lettini a 4 euro. Un uomo di 87 anni, noto come Guerrino Ricci, lavora nel suo bagno sulla spiaggia, muovendosi tra i clienti con energia. Nonostante l’età, continua a gestire l’attività con entusiasmo, rappresentando un punto di riferimento locale. La spiaggia si distingue per la sua accessibilità, con servizi pensati per tutti i visitatori.
Si muove come un leone tra i lettini e gli ombrelloni del suo bagno, a Riccione. Ed è quasi un'istituzione Guerrino Ricci, che in barba ai suoi 87 anni è ancora qua con l'entusiasmo del primo giorno per la sua attività. I prezzi del suo stabilimento sono a dir poco stracciati: "Faccio pagare tutto 4 euro, con ombrellone gratis". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lettino in riva al mare a 4 euro, lo stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia
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Ombrellone gratis e lettino a 4 euro: a Riccione la spiaggia accessibile a tuttiA Riccione, sulla spiaggia, un uomo di 87 anni gestisce il suo stabilimento con entusiasmo.
A Riccione una spiaggia dove il lettino costa ancora 4 euro e l'ombrellone è gratis: «Se rincariamo la gente non viene più, non me la sento»A Riccione, sulla spiaggia, il prezzo per un lettino rimane a 4 euro e gli ombrelloni sono gratuiti.
Temi più discussi: A Riccione una spiaggia dove il lettino costa ancora 4 euro e l'ombrellone è gratis: Se rincariamo la gente non viene più, non me la sento; Guerrino e la politica dei prezzi bassi a Riccione: Da me un lettino costa 4 euro e l’ombrellone è gratis; A Riccione c'è uno stabilimento dove l'ombrellone è gratis; Tutti con il ‘capitano’ Guerrino, ombrellone e lettino a 4 euro. I bagnini: Prezzi tarati sui servizi, spiagge per tutte le tasche.
Un lettino 4 euro, e l'ombrellone è gratis. Sembra utopia, invece succede davvero: al Bagno 16 di Riccione sulla riviera romagnola, dove il titolare, Guerrino Ricci, 87 anni, ha scelto di adottare prezzi popolari, bloccati da anni. Facendo un rapido calcolo, due le facebook
Mentre i prezzi del turismo balneare continuano a salire, Guerrino Ricci, storico bagnino di 87 anni di Riccione (Zona 16), va controtendenza: offre un lettino a 4 euro e l'ombrellone gratis. La sua scelta ha scatenato il plauso dei social, ma anche un dibattito tra x.com
Ombrellone gratis e lettino a 4 euro, la filosofia di Guerrino Ricci per una spiaggia accessibile a tuttiUn lettino 4 euro, e l'ombrellone è gratis. Sembra utopia, invece succede davvero: al Bagno 16 di Riccione, dove il titolare, Guerrino Ricci, ... msn.com
Riccione, lo stabilimento dove un lettino costa 4 euro (e l'ombrellone è gratis). Il titolare: La spiaggia è un diritto di tuttiUn lettino 4 euro, e l'ombrellone è gratis. Sembra utopia, invece succede davvero: al Bagno 16 di Riccione, dove il titolare, Guerrino Ricci, ... msn.com