Il Napoli ha annunciato che il centrocampo sarà composto da quattro giocatori, senza indicare nomi. La società ha dichiarato che prima di acquistare nuovi giocatori bisogna vendere, ma finora non sono state fatte operazioni di cessione. La squadra si prepara alla prossima stagione con questa formazione di base, senza aver ancora completato le operazioni di mercato. La strategia rimane quella di vendere prima di comprare, ma nessuna cessione è stata ancora ufficializzata.

Napoli, 10 luglio 2026 - Prima di comprare bisognerà vendere: parole e musica di Aurelio De Laurentiis, ma il problema è che per ora il Napoli non ha ottemperato né al primo né al secondo comando. Guai però a immaginarsi l'immobilismo regnare nel quartier generale di Castel Volturno, a maggior ragione già dopo aver atteso più del dovuto per annunciare ufficialmente Massimiliano Allegri. Proprio nel corso del mese abbondante trascorso senza un allenatore, gli azzurri hanno cominciato a gettare le basi dell'estate che sarebbe stata e che sarà, partendo appunto dal bisogno di sfoltire una rosa dalle proporzioni imponenti a livello numerico ma anche di monte ingaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, altro che rivoluzione: il centrocampo ripartirà da quattro pilastri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

E se a fine stagione il Napoli perdesse tre pilastri del centrocampo

Notizie e thread social correlati

Napoli, altro che rivoluzione: pronti quattro rinnovi!Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Scott McTominay fino al 2030, con un’opzione aggiuntiva.

Il Mattino: “Napoli, Allegri detta la linea: niente rivoluzione, McTominay e Hojlund pilastri del nuovo progetto”Il nuovo Napoli di Allegri avrà come punti fermi McTominay e Hojlund, considerati i pilastri del progetto.

Temi più discussi: A tu per tu con Marco Martinelli; San Carlo, la rivoluzione dei 290 anni: tornano Placido Domingo e Ozpetek. Prevista una grande tournée in Giappone | VIDEO; Napoli, conto alla rovescia per il nuovo corso Allegri: ritiro, mercato e la rivoluzione azzurra tra conferme e cessioni; Cardarelli, stop ai raid: Modello da replicare.

Gazzetta – Rivoluzione in casa Napoli: 25 giocatori in lista cessioni, i dettagliAria di rivoluzione in casa Napoli e come riporta la Gazzetta dello Sport il club azzurro è pronto a stravolgere totalmente la propria rosa. De Laurentiis ... iamnaples.it

Napoli, rivoluzione nell’area medica: Canonico verso l’addio, Allegri chiamato a risolvere l’emergenza infortuniIl Napoli si prepara a intervenire anche fuori dal campo. Dopo i cambiamenti tecnici, il club azzurro starebbe valutando una riorganizzazione dell'area medica, con il responsabile sanitario Raffaele C ... gonfialarete.com