Il nuovo Napoli di Allegri avrà come punti fermi McTominay e Hojlund, considerati i pilastri del progetto. La squadra non subirà cambiamenti radicali, ma si concentrerà su un percorso di continuità. Le decisioni tecniche sembrano puntare a mantenere una base solida, senza rivoluzioni o stravolgimenti, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. La strategia si basa sulla fiducia nei giocatori già presenti in rosa.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri ripartirà dalle certezze, senza stravolgere una squadra ritenuta già competitiva. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il tecnico livornese ha condiviso con Aurelio De Laurentiis la strategia del club: ringiovanire gradualmente l’organico, alleggerire il monte ingaggi e intervenire sul mercato con pochi innesti mirati. Secondo Gennaro Arpaia de Il Mattino, il possibile sorpasso del Milan nella corsa a Mario Gila non modifica i piani della società. Il Napoli è convinto di avere già una rosa di alto livello e il processo di rinnovamento sarà sviluppato nell’arco dei prossimi tre anni. Allegri ha... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Allegri detta la linea: niente rivoluzione, McTominay e Hojlund pilastri del nuovo progetto”

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