Napoli altro che rivoluzione | pronti quattro rinnovi!

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Scott McTominay fino al 2030, con un’opzione aggiuntiva. Contestualmente, il club sta lavorando agli accordi per Spinazzola, Rrahmani e Di Lorenzo.

Scott McTominay rinnova fino al 2030 con opzione aggiuntiva: il Napoli blinda lo scozzese mentre prepara gli accordi per Spinazzola, Rrahmani e Di Lorenzo secondo Tuttosport. McTominay: il rinnovo lungo che cambia gli equilibri. La strategia del Napoli passa dal consolidamento della rosa attuale. McTominay diventa il primo elemento a prolungare il contratto, con un accordo che lo lega al club fino al 2030 e una clausola opzionale per un anno supplementare. La scelta è netta: il direttore sportivo Manna costruisce stabilità intorno ai giocatori che hanno già dimostrato valore in questa stagione. Lo scozzese rappresenta il perno della politica di permanenza che De Laurentiis e il suo staff intendono perseguire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Altro che Spid, il vero nodo è la Cie che diventa obbligatoria, molti comuni sono ancora impreparati

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