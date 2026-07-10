Massimiliano Allegri ha scelto i due pilastri del Napoli per la prossima stagione: Alisson Santos e Matteo Politano. Entrambi sono stati confermati come elementi fondamentali nel progetto tecnico appena avviato. La decisione è stata comunicata durante le ultime riunioni di squadra. Non sono stati annunciati cambiamenti rispetto alla rosa attuale, e i due giocatori continueranno a essere considerati punti fermi nel reparto offensivo e difensivo.

Massimiliano Allegri ha già scelto i due cardini su cui costruire il Napoli della prossima stagione: Alisson Santos e Matteo Politano sono gli intoccabili del progetto tecnico appena avviato. A riportarlo è Il Mattino. Alisson: il brasiliano che ha cambiato l’attacco azzurro. L’esterno brasiliano arrivato a gennaio ha trasformato la fase offensiva degli azzurri in pochi mesi. Quattro gol in poche partite rappresentano un dato eccezionale per un difensore, specialmente considerando le difficoltà offensive riscontrate dal Napoli nella stagione precedente. Allegri vede in Alisson Santos un elemento capace di portare una duttilità difensiva e offensiva che raramente si trova nel mercato moderno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri ha deciso per la stagione: si riparte da alcune certezze!

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