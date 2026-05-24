Riccardo Rossato, Luca Severini, Lorenzo Uglietti e molto probabilmente Jaylen Barford. Sono queste le certezze da cui potrà ripartire la Pallacanestro Reggiana che, salutati i propri tifosi, si metterà subito all’opera per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. Proprio in occasione del ‘rompete le righe’ andato in scena venerdì sera in piazza Prampolini sono state scambiate alcune chiacchiere sul futuro. Tra i più ‘agitati’ e coinvolti c’era proprio Barford che ha spiegato che ci sono buone possibilità che sia qui anche l’anno prossimo. Già da settimane il club ha intavolato un discorso per il rinnovo: se non ci saranno colpi di scena, ‘JB’ ad agosto inizierà quindi la terza stagione con i colori biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si riparte da quattro certezze. Severini, Uglietti, Rossato e Barford

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