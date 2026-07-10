C i sono momenti nella storia dello sport che appartengono a tutti. Il 18 luglio 1976, alle Olimpiadi di Montréal, Nadia Com?neci ne ha creato uno. Quella notte, l’ex ginnasta e campionessa olimpica aveva 14 anni, indossava il body bianco con il tricolore della Romania e aveva i capelli raccolti in una coda. Alle parallele asimmetriche ha eseguito 17 secondi di esercizio. Il tabellone non era programmato per mostrare un 10, non era mai successo prima nella storia dei Giochi Olimpici. Eppure apparve e il pubblico impazzì. Nadia Com?neci aveva fatto la storia: la sua e quella della ginnastica artistica. La storia di Nadia Comaneci. guarda le foto Il premio alla carriera di Nadia Com?neci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nadia Com?neci riceve a Madrid il "Lifetime Achievement Award" e ricorda la notte che cambiò la sua storia e quella dello sport

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Nadia Comneci | Laureus Lifetime Achievement Award

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