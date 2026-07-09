Fabio Caressa ricorda il Mondiale 2006 | l' estate che cambiò Sky Sport

Durante la finale del Mondiale 2006 a Berlino, una voce di Sky Sport è diventata simbolo di quella notte. Vent'anni dopo, il commentatore ricorda l’evento che ha segnato il calcio italiano, con un racconto che rimane impresso nella memoria collettiva. La partita e la voce sono ancora associate come momento storico, e l’eco di quella serata non si è affievolita nel tempo.

Fabio Caressa ripercorre il Mondiale 2006, la finale di Berlino e il racconto Sky Sport che è entrato nella storia del calcio italiano. Vent'anni non sono bastati a sbiadire l'eco di quella notte berlinese, né a scalfire la potenza di una voce che, per un’intera nazione, è diventata il sinonimo stesso del trionfo. Fabio Caressa, oggi come allora, fatica a trattenere la commozione quando riascolta i frammenti di quella. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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ITALIA: FUORI DAL MONDIALE PER LA TERZA VOLTA | Il mio pensiero - Caressa

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In occasione dei 20 anni dal trionfo a Berlino, @SkySport ripropone integralmente la finale del Mondiale 2006. #ItaliaFrancia su Sky Sport Calcio alle 20:00 con la telecronaca originale di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Dalle 19:00 il prepartita originale del x.com

Fabio Caressa ricorda la frase di Berlino e la notte Mondiale: Nacque grazie a un amico, se Italia torna in finale chiudo la carrieraSono passati vent'anni da quella notte di Berlino. Da quel trionfo ormai lontanissimo. Era il 9 luglio 2006, ed eravamo giovani e forti, ci dice con un sorriso amaro ... ilmattino.it

Caressa e il trionfo dell'Italia ai Mondiali 2006: Telecronaca finale ancora mi commuoveLeggi su Sky Sport l'articolo Caressa e il trionfo dell'Italia ai Mondiali 2006: 'Telecronaca finale ancora mi commuove' ... sport.sky.it