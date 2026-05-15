Nadia Comaneci | Chivu è un vero allenatore da 10 un orgoglio per tutta la Romania

L'ex ginnasta di fama internazionale ha commentato con entusiasmo le parole rivoltele da un noto allenatore di calcio. Quest'ultimo aveva recentemente fatto riferimento a una figura sportiva come esempio di eccellenza e dedizione nel suo settore. La risposta è arrivata durante un evento pubblico, dove la protagonista ha espresso il proprio apprezzamento e rispetto per le parole di riconoscimento. La discussione ha attirato l’attenzione di media e appassionati, portando alla ribalta il confronto tra due discipline sportive diverse.

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Se il voto lo mette lei, Nadia Comaneci, allora bisogna fidarsi. Per la regina assoluta della ginnastica il connazionale Cristian Chivu merita il massimo: “È un vero allenatore da 10”, dice al telefono dagli Stati Uniti. È stato per primo il tecnico dell’Inter a fare diretto riferimento a Nadia dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio a Roma. Alla domanda sul giudizio da dare all’annata vincente e ai suoi ragazzi, Chivu ha risposto con ironia: “Il primo 10 della storia della ginnastica l’ha preso Nadia Comaneci ed era romena. Do 10 a tutti quanti anche io”. Adesso è la stessa Nadia a rispondere con affetto al tecnico nerazzurro: “Ringrazio Cristian per essersi ricordato di me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nadia Comaneci: "Chivu è un vero allenatore da 10, un orgoglio per tutta la Romania" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì» Chivu: Non è il sogno mio ma di questa società. Mi hanno dato 10 i miei? Il primo 10 l’ha preso Nadia Comaneci. Mi ha ferito quello che i miei figli hanno dovuto leggere a inizio stagione. E gli chiedo scusa io per quello x.com Inter, Chivu si paragona a Nadia Comaneci: la polemica e il retroscena sul gesto dopo la vittoriaInter, Chivu da flop a double: la rinascita nerazzurra dopo il Mondiale per Club e le critiche iniziali. Ora il tecnico si è preso la rivincita anche al microfono ... sport.virgilio.it Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lìNon aspetta nemmeno la domanda Nadia Comaneci. L'ufficio stampa dice Vanity Fair Italia e lei parte: Vanessa Ferrari! Quest'anno viene introdotta nella hall of fame della ginnastica. Detto da una ... vanityfair.it