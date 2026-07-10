Nadeshiko Chronicles #17 – Shinobu Kandori

Notizia in breve

Un wrestler è stato arrestato dopo aver aggredito un avversario durante uno spettacolo di wrestling. L’incidente è avvenuto sul ring, dove l’atleta ha colpito l’avversario con un pugno. La vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri sul posto. La polizia ha sequestrato i video della performance e ha avviato le indagini. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni dell’aggressione o eventuali accuse.