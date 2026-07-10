Nadeshiko Chronicles #17 – Shinobu Kandori
Un wrestler è stato arrestato dopo aver aggredito un avversario durante uno spettacolo di wrestling. L’incidente è avvenuto sul ring, dove l’atleta ha colpito l’avversario con un pugno. La vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri sul posto. La polizia ha sequestrato i video della performance e ha avviato le indagini. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni dell’aggressione o eventuali accuse.
Esiste un confine in ogni forma di wrestling professionistico — un confine non scritto, ma assolutamente rispettato da chi pratica questo mestiere — tra quello che è coreografato e quello che potrebbe diventare reale. Il termine tecnico è shoot: quando un match smette di essere work, smette di essere la collaborazione concordata tra due atleti che costruiscono insieme una storia, e diventa, per qualche ragione, un combattimento vero. Gli shoot accadono raramente. Quando accadono, di solito vengono fermati in fretta, prima che qualcuno si faccia male sul serio. Il 18 luglio 1987, in un match della Japan Women’s Pro-Wrestling, uno shoot non fu fermato in tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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